L'institutrice Trân Thi Hoàng Trâm et ses élèves issus de l'ethnie minoritaire H'rê.

Photo : TT/CVN

Hanoï (VNA) - Le village de Deo est situé dans la commune de Hanh Dung, district de Nghia Hanh, province de Quang Ngai, au Centre. Là-bas, il y a des élèves issus de l'ethnie minoritaire H'rê, tous sont très pauvres. L'été 2022, ces petits ont eu l'occasion de participer à un cours d'anglais plein de connaissances et aussi de rires.



Le village de Deo est le plus difficile de la commune de Hanh Dung où vivent les H'rê. Afin de créer des conditions favorables à l'éducation, l'École primaire de Hanh Dung a dû installer une classe réservée spécialement aux élèves vivant dans cet endroit.



Cet été 2022, le village de Deo a eu droit à un cours d'anglais plein de rires. Les élèves se sont avérés extrêmement heureux d'y participer. Pourquoi ? La raison est très simple : il s'agit d'une formation basée sur l'amour et le partage.



Tous les mercredis et vendredis matins, Dinh Chi Kiêt se réveillait très tôt, pressant ses parents de l'emmener à ce cours. Le petit aime vraiment ce cours d'été, car l'été dernier, une seule activité s'offrait à lui lors des vacances : suivre ses parents dans les champs. Cette année, tout a changé. Il a eu l'occasion de rencontrer des amis et, surtout, de se doter de nouvelles connaissances à travers les heures de cours de langue anglaise gratuites données par l'antenne de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh de la commune de Hanh Dung.



Pour Kiêt, le moment le plus heureux, c'est quand il répond exactement aux questions et prononce correctement le vocabulaire. "Je recevais des cadeaux si je travaillais bien", a-t-il partagé avec joie.



Les petites récompenses ont vraiment réchauffé l'atmosphère de la classe. Tous les enfants ont levé la main pour répondre aux questions et ils ont surtout bien révisé leurs leçons avant d'aller en classe.



Amour et responsabilité



Au début du cours, l'enseignante a fait écouter aux enfants quelques chansons à la télévision et, immédiatement, ceux-ci ont dansé en phase avec la musique. Le clip est accompagné des mots anglais que les enfants doivent apprendre. Si quelqu'un ne les prononce pas correctement, l'enseignante le corrigera. S'il travaille bien, il recevra des cadeaux, des félicitations et des applaudissements de toute la classe. "Aller à l'école est plus amusant que de rester à la maison, j'aime vraiment ça", a déclaré Kiêt.



Après avoir bien prononcé un nouveau mot en anglais, Dinh Thai Suong a reçu des bonbons en cadeau. Très heureux, il a souhaité parler plus. La joie des enfants semble être la motivation principale des jeunes formateurs qui leur apportent un été plein de joie et d'amour. La classe est vraiement devenue un terrain de jeu animé.



La classe gratuite est équipée de téléviseurs connectés à l'Internet pour élargir les perceptions des enfants qui ne voient souvent que les montagnes alentours. De nouvelles images transmises par la télévision apportent aux petits de nouvelles pensées ainsi que de bons objectifs. Beaucoup d'enfants, vivant dans les montagnes, ne manquent jamais une séance. Ils veulent en savoir plus sur les grandes villes pleines de lumières électriques et de véhicules et qui sont si loin de leurs villages.



"Touchant" l'anglais pour la première fois lors de ces cours, Dinh Thi Minh Thu est extrêmement excitée. La petite fille est toujours souriante : "Nous étudions en jouant, donc c'est amusant. L'institutrice nous intéresse bien, si nous oublions des mots que nous avons appris, elle les répétera. Alors, nous voulons toujours aller en classe. Je voudrais bien étudier pour pourvoir entrer à l'université après".



Un été significatif



Cette classe spéciale est dirigée par Trân Thi Hoàng Trâm, secrétaire de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh du village d'An Son, commune de Hanh Dung, accompagnée de membres de cette organisation. Formée à la pédagogie et adorant l'anglais, elle est l'enseignante principale.



Née et vivant dans cette commune reculée, Trâm comprend toutes les difficultés rencontrées par les villageois. Les parents n'ont pas le temps pour leurs enfants car ils doivent gagner leur vie. "Je pense que notre amour aidera les enfants à avoir de la joie et le désir d'apprendre", a-t-elle confié.



Trâm a eu un été chargé. Tandis que d'autres sont partis en vacance, elle et les membres de l'organisation devaient se mettre au travail en tant que "jeunes volontaires". Ils se sont rendus dans des régions en difficulté pour aider les habitants là-bas, souhaitant contribuer pour une petite part à remédier à cette situation. La chose la plus heureuse pour elle, c'est que les parents soutiennent la classe. "Tout le monde sourit quand on voit ses enfants heureux", s'est-elle réjouie.



Trâm souhaite que sa jeunesse ait une histoire significative, à retenir pour plus tard. Pour ainsi dire, elle a créé de l'enthousiasme chez les enfants, et réciproquement.



Bien qu'il ne s'agisse que d'un cours d'été, Trâm prépare toujours soigneusement ses plans pour que les élèves puissent interagir. Le vocabulaire est également sélectionné à partir des images qu'ils voient tous les jours. Elle veut que ses élèves minoritaires passent un été parfait. "J'espère qu'ils seront beaucoup plus heureux avec des connaissances de base acquises à travers ce cours gratuit et qu'ils aimeront davantage l'anglais", a-t-elle souri. Et d'ajouter : "Apprenant en jouant, de nombreux enfants trouvent le cours amusant, aussi ils interagissent avec audace".



Appréciant cette formation gratuite, Nguyên Thi Hông Thai, secrétaire de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh de la commune de Hanh Dung, a estimé qu'il s'agissait d'une activité totalement nouvelle. "Les membres de notre organisation ont pu aider les élèves du village de Deo à surmonter les difficultés afin de s'orienter vers un avenir heureux. Nous pensons que c'est notre devoir", a-t-elle affirmé. - CVN/VNA