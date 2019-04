Un numéro de danse qualifié à la finale du concours artistique saluant l’Année croisée Vietnam-Russie. Photo : VNA

Moscou (VNA) – La finale d'un concours artistique de la communauté des Vietnamiens en Russie a eu lieu le 28 avril à Moscou. Le jury a remis deux prix spéciaux, 6 premiers prix, 10 deuxièmes prix et 9 troisièmes prix aux meilleurs numéros.

En plus, des prix annexes comme « Etoile d’espoir », « Meilleure performance avec des instrument musicaux traditionnels » et « Pont d’amitié Russie-Vietnam » ont été distribués.

Ce concours est l’une des sept activités organisées par l’ambassade du Vietnam en Russie à l'occasion de l’Année croisée Vietnam-Russie.

S’exprimant à la finale du concours, l’ambassadeur vietnamien en Russie, Ngo Duc Manh, a souligné que cet événement avait été organisé dans le but d’intensifier la solidarité au sein de la communauté des Vietnamiens en Russie, de promouvoir les activités culturelles et de renforcer la présentation de la culture vietnamienne aux amis russes et internationaux.

Les 20 et 21 avril, les éliminatoires du concours avaient eu lieu avec la participation de candidats venus de toutes les régions en Russie. Depuis des centaines de numéros, le jury avait sélectionné 35 meilleurs numéros de tous genres (solo, duo, chant choral, danse, performance avec des instruments musicaux…) pour la finale.-VNA