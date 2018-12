Mexico (VNA) – Un colloque sur les relations Vietnam-Mexique a été organisé le 5 décembre à Mexico par l’ambassade du Vietnam et la faculté de recherche internationale de l’Institut des technologies autonome Mexico.

L’ambassadeur Nguyen Hoai Duong a passé en revue le développement des relations bilatérales ces 43 dernières années dans divers domaines comme la politique, l’économie, le commerce, la culture, l’éducation, la santé, le tourisme. Le Mexique est actuellement le 3e partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine tandis que le Vietnam se classe 8e parmi les marchés en Asie du Mexique. En 2017, le commerce bilatéral a atteint près de 5 milliards de dollars et ces huit premiers mois de 2018, environ 3 milliards de dollars.

Il a affirmé que l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressif, dont le Vietnam et le Mexique sont les signataires, contribuera à promouvoir la coopération commerciale, économique et d’investissement entre les deux parties.

A propos de la politique extérieure du Vietnam, Nguyen Hoai Duong a souligné que le Parti et l’Etat vietnamiens persistaient la politique extérieure indépendante, autonome, élargi, de diversification et de multilatéralisation des relations internationales. En effet, le pays a établi des relations diplomatiques avec 180 pays et des relations commerciales avec près de 200 économies, a-t-il cité.

Ces deux dernières décennies, le Vietnam a activement contribué aux activités de l’ASEAN, à l’élargissement de l’envergure de ce bloc en adhérant de nouveaux membres comme le Laos, le Cambodge et le Myanmar. Le pays participe à l’édification de la Vision de la Communauté de l’ASEAN dans le but de resserrer les liens régionaux. -VNA