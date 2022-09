Les responsables du club se réunissent tous les mois. Photo: VOV

Hanoï (VNA) - Sensibilisation et lutte contre la criminalité. Telle est la devise d’un club social à An Quang Huu, une commune rattachée au district de Trà Cu, dans la province de Trà Vinh (Sud). Créé il y a un an, ce club a contribué activement à assurer la sécurité et l’ordre social sur place en faisant d’An Quang Huu une commune exemplaire dans la mise en œuvre du mouvement «Toute la population s’unit pour protéger la sécurité nationale».



An Quang Huu est une commune isolée située à 15km du centre du district de Trà Cu. Elle compte 10 hameaux et 15.000 habitants dont 45% sont des Khmers. La population locale vit essentiellement de l’agriculture.



An Quang Huu a été sélectionnée par la police de la province de Trà Vinh pour appliquer le modèle de la commune exemplaire dans la mise en œuvre du mouvement «Toute la population s’unit pour protéger la sécurité nationale» initié par le ministère de la Sécurité publique. Le 30 mars 2021, cette localité a lancé un club social dont les responsables sont les représentants de l’Union de la jeunesse et des associations, des dignitaires de la communauté khmère. Les habitants peuvent appeler la hotline qui comprend les numéros du président du comité populaire et du chef de la police de la commune.



«La police provinciale a décidé de sélectionner notre commune pour mettre en place ce premier modèle de club social qui consiste à prendre en charge différents groupes de personnes ayant commis des délits et les convaincre de revenir dans le droit chemin. Avec l’aide de l’Union de la jeunesse, des associations et des responsables des pagodes, nous avons réussi à convaincre 26 sur 29 personnes. De nos jours, les lieux du crime n’existent plus dans notre commune», a expliqué Ngô Van Du, président du comité populaire d’An Quang Huu, également chef dudit club.



Les responsables du club se réunissent tous les mois. Selon eux, la sensibilisation et l’éducation sont des outils importants pour promouvoir le respect des lois et prévenir la criminalité et la récidive chez les délinquants. Nguyên Minh Hai, qui habite le hameau Dâu Dôi, est un ancien détenu.



«Je fais des portes, de fenêtres, de balustrades, d’escaliers en fer. Les policiers m’ont convaincu de ne plus parier et de me concentrer sur mon travail. Les autorités de la commune m’ont soutenu financièrement pour acheter des outils et des machines. Mes voisins m’ont beaucoup aidé. Ils m’ont présenté des clients», a-t-il dit.



Grâce aux actions menées conjointement par le club, les autorités communales et les entreprises locales, les personnes ayant enfreint la loi peuvent avoir plus facilement accès aux prêts sans intérêt pour monter leurs affaires. Phan Minh Vuong, chef de la police de la commune d’An Quang Huu et chef adjoint du club, indique :



«Dès son retour il y a un an, Nguyên Minh Hai s’est bien intégré à la communauté et s’est impliqué dans son travail pour refaire sa vie. Notre club l’a convaincu de nous rejoindre et l’a aidé à stabiliser sa vie. Hai possède une bonne qualification professionnelle».



Jusqu’à ce jour, le club social a organisé 700 rencontres pour 14.300 personnes. Il a aussi mené des sensibilisations à la prévention et à la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Le club a fait office de médiateur dans de nombreux conflits.



«Les anciens détenus ont des sentiments d’infériorité. Au cours des rencontres, nous les motivons à s’intégrer à la communauté. Notre association les aide à accéder aux prêts bancaires et à se lancer dans la culture. Nous devons être proches d’eux pour qu’ils puissent partager avec nous leurs difficultés. Moi, j’ai réussi à convaincre 2 personnes de revenir dans le droit chemin. La sécurité et l’ordre social sont aujourd’hui beaucoup plus stables qu’auparavant» a souligné Lê Thanh Trà, présidente de l’association des femmes de la commune d’An Quang Huu.



Avec les efforts consentis par ses membres et le soutien des populations locales, le club social a accompagné les autorités locales dans la défense de la sécurité. Prochainement, ce modèle sera mis en œuvre dans la commune voisine de Dôn Xuân.-VOV/VNA