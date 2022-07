Clip vidéo intitulé "Viêt Nam: Di dê yêu! – Wonders of Vietnam". Photo: vietnamtourism.gov.vn

Hanoï (VNA) - Un clip vidéo intitulé "Viêt Nam: Di dê yêu! – Wonders of Vietnam" (Vietnam : Voyager pour aimer ! - Merveilles du Vietnam" a été lancé à l’occasion du 62e anniversaire du secteur du tourisme du Vietnam (9 juillet), a annoncé samedi l’Administration nationale du tourisme.

Le clip vidéo présente au public l'image d'un Vietnam brillant avec ses merveilles naturelles et culturelles, promettant d'apporter des expériences impressionnantes et inoubliables aux visiteurs.

Le clip vidéo de 91 secondes dévoile la beauté parfaite des grandes merveilles du Vietnam, notamment la cascade de Ban Giôc , le complexe paysager de Tràng An, l’ancienne capitale de Huê, l’ancienne ville de Hôi An, la sanctuaire de My Son, le mont Fansipan - toit de l'Indochine-, la montagne de Ba Den, les îles de Phu Quôc, Nha Trang… Les images d'une grande beauté promeuvent un tourisme vietnamien vivant et attrayant.

Selon le dernier rapport du Forum économique mondial (WEF), l'indice de développement des voyages et du tourisme du Vietnam a augmenté de 4,7%, se classant 52e, soit 8 places de mieux qu'en 2019. Parmi les 117 pays classés, c'est le Vietnam qui a connu la hausse la plus élevée, a indiqué l’Administration nationale du tourisme.

La cascade de Ban Giôc. Photo: vietnamtourism.gov.vn



Avec ses nombreux sites reconnus par l'UNESCO comme patrimoines mondiaux, le Vietnam est confiant d'apporter aux visiteurs des produits, des services et des expériences inoubliables et de qualité.



Le Vietnam a entièrement rouvert au tourisme international depuis le 15 mars 2022, ce qui a permis le fort rebond du tourisme ces derniers mois.



Au premier semestre, 60,8 millions de visiteurs nationaux ont été comptabilisés, dépassant l'objectif de 60 millions fixé pour toute l'année. En outre, le nombre d’arrivées internationales ne cesse d’augmenter chaque mois. -VNA