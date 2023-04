Offrir des cadeaux à des personnes d'origine vietnamienne au Cambodge. Photo: VNA



Phnom Penh (VNA) – Le chercheur Uch Leang, de l’Académie royale du Cambodge (ARC), a fait l'éloge de la politique du Parti et de l'État vietnamiens à l'égard des Vietnamiens d'outre-mer, de leurs contributions à la Patrie, ainsi que de leur rôle croissant dans les pays d'accueil.



Dans son récent article publié sur le site Swiftnews du Cambodge, le chercheur Uch Leang a mis en évidence certains documents montrant les points de vue, les options et les politiques du Parti et de l'État vietnamiens depuis plus de 20 ans, qui identifient la communauté vietnamienne à l’étranger comme une partie intégrante de la nation vietnamienne.



Ces dernières années, la communauté vietnamienne à l’étranger n'a cessé de croître, passant de 2,7 millions de personnes en 2003 à plus de 5,3 millions dans 130 pays et territoires en 2022, dont plus de 80 % dans les pays développés.



Le chercheur Uch Leang a constaté que la communauté vietnamienne à l’étranger comprend des étudiants, des travailleurs migrants et ceux qui épousent des étrangers, et que leur statut juridique, leurs conditions économiques, leur rôle et leur réputation dans les pays d'accueil s’améliorent.



Ils deviennent plus confiants et plus conscients de leur rôle et de leurs contributions à la Patrie, a estimé le chercheur Uch Leang.



Passant en revue les récentes rencontres entre les dirigeants vietnamiens et cambodgiens, Uch Leang a indiqué que lors de ces événements, les dirigeants vietnamiens avaient souvent demandé au Cambodge de soutenir les citoyens vietnamiens vivant et travaillant sur son sol, d’assister les Vietnamiens arnaqués au Cambodge et de continuer à aider les personnes d’origine vietnamienne à s'intégrer dans la société locale.



En réponse, la partie cambodgienne a affirmé sa position sur le renforcement de la solidarité avec le pays voisin selon la devise "bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale et durabilité à long terme".



Le chercheur a estimé que le renforcement et l'expansion de la grande solidarité avaient abouti à des progrès de la communauté vietnamienne à l’étranger et l’avaient encouragée à s’entraider et à renforcer les liens avec le Vietnam.



Cela montre clairement la responsabilité du Parti et de l'État vietnamiens envers la diaspora, a ajouté Uch Leang. -VNA