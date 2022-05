Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville a l’ambition de développer un centre financier international adossé au progrès des hautes technologies pour la période 2021-2025.

Vue générale du 1er arrondissement de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

L’objectif affiché est que le marché financier de la mégapole du Sud se libéralise de plus en plus pour devenir un centre financier international dans quelques années. Dans le cadre du récent atelier intitulé "Projet de développement de Hô Chi Minh-Ville en centre financier international", le Dr. Trân Du Lich, un économiste, a souligné que la construction d’un centre financier dans cette ville avait une ambition mondiale et pas seulement régionale. Le processus de développement doit aller dans une certaine direction, mais une percée politique est nécessaire pour fonctionner.



D’après lui, il faut se concentrer sur le marché des capitaux à long terme, en attirant des fonds d’investissement pour apporter des capitaux dans les secteurs de la technologie numérique et de la technologie financière (Fintech), y compris la banque numérique ou la monnaie numérique.



Pour sa part, le Dr. Nguyên Xuân Thành, de l’Université Fulbright, s’est demandé si, effectivement, Hô Chi Minh-Ville pouvait développer un écosystème où seront accueillies les plus grandes institutions financières. Pour cela, selon lui, la ville doit se concentrer sur le développement de la banque numérique et perfectionner son arsenal juridique afin de favoriser l’implantation des groupes financiers multiservices.



"Pour devenir un centre financier international, la ville devra proposer un écosystème composé de technologies financières et de banques digitales performantes qui n’exclue pas les banques commerciales et les sociétés boursières. La combinaison de ces deux systèmes, l’un moderne et l’autre traditionnel, comprend une certaine prise de risques de la part des autorités en autorisant l’implantation de groupes financiers multiservices", propose le Docteur de l’Université Fulbright.



Selon une enquête de l’Institut de recherche et de développement des technologies bancaires (Université nationale de Hô Chi Minh-Ville), les entreprises vietnamiennes de Fintech opèrent dans plusieurs domai-nes, y compris les secteurs exigeant des compétences élevées ou complexes. D’après Hoàng Công Gia Khanh, vice-recteur de l’Université d’économie et de droit de Hô Chi Minh-Ville, il est urgent aujourd’hui de construire l’écosystème Fintech de la ville.



L’enjeu de la gestion du risque



À son avis, le gouvernement peut habiliter la ville à présider la mise en application d’un cadre juridique pilote pour les activités connexes à la Fintech, y compris les crypto-monnaies, sous le soutien et la supervision de la Banque d’État et des ministères.

Le port de Sài Gon, à Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam. Photo: VNA



Pour l’économiste Trân Ngoc Tho, de l’Université municipale d’économie et de droit, il existe toujours des centres financiers satellites autour des plus anciens centres financiers internationaux. Mais la ville peut faire autrement. Pour être compétitive, elle pourra exploiter ses atouts maritimes et portuaires et doit être un centre financier spécialisé dans le secteur maritime et la logistique.



"Hô Chi Minh-Ville a des ports maritimes qui peuvent être connectés à ceux de Cai Mép et de Thi Vai de Bà Ria-Vung Tàu (Sud) et même aux ports de Hai Phong (Nord) pour créer un centre financier international qui s’appuiera sur la logistique et ses produits dérivés. La ville sud-coréenne de Busan, qui a établi un jumelage avec elle, est un bon exemple à suivre", estime Trân Ngoc Tho.



La mégapole du Sud s’efforce d’accélérer ce processus pour profiter des investissements étrangers avant qu’ils soient dirigés vers d’autres places financières de la région. D’après Johan Nyvene, président du conseil d’administration de la Société boursière de Hô Chi Minh-Ville, pour attirer les investissements, la municipalité doit préparer les infrastructures nécessaires.



"De quoi les investisseurs ont-ils besoin ? Ils ont besoin d’un outil juridique permettant de gérer les risques. Ils craignent de perdre de l’argent. Tant que vous ne serez pas capables de rassurer les investisseurs avec un mécanisme de gestion des risques, ils n’oseront pas venir. Ainsi, nous avons besoin d’une feuille de route pour répondre aux besoins des investisseurs et en même temps profiter de leurs investissements pour développer le pays", affirme-t-il.



* Trois volets du projet du centre financier de Hô Chi Minh-Ville

Primo, le marché monétaire et le système bancaire dans le but d’attirer et de développer les banques en vue de constituer des groupes financiers, promouvoir de nouveaux services et marchés monétaires associés à l’innovation technologique en se concentrant sur le développement de start-up dans les technologies financières (Fintech) et la banque numérique.

Secundo, le marché des capitaux, y compris le développement du marché obligataire et boursier des entreprises ; services de gestion de fonds d’investissement et de gestion d’actifs pour les investisseurs nationaux et internationaux...

Tertio, le marché des produits dérivés, comprenant la création et le développement du Service municipal d’échanges ; connexion de ce service avec des investisseurs mondiaux... – CVN/VNA