Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a décidé de créer le Centre d’action national de traitement des conséquences des produits chimiques toxiques et de l’environnement.

Zone de traitement de la dioxine à l’aéroport international de Da Nang. Photo: VNA

Le nouveau centre résulte de la restructuration du centre de traitement de l’environnement relevant du commandement du ministère de la Défense chargé des produits chimiques.Il est chargé de gérer les conséquences des produits chimiques toxiques sur l’environnement et sur la population après la guerre, de gérer les données pertinentes et de mener des études scientifiques et des transferts de technologies.Le centre va également élaborer des plans d’action et offrir des cours de formation aux agents participant à cet effort.Le chef du gouvernement a demandé au ministère de charger le commandement des produits chimiques de gérer le centre et d’assumer la responsabilité de ses opérations.-VNA