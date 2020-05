Thua Thiên-Huê (VNA) – Le Service de protection des forêts de Phu Lôc, dans la province centrale de Thua Thiên-Huê, a réceptionné un calao bicorne rare, dans un état de santé stable. Il s’agit d’une espèce d’oiseau rare inscrit dans le Livre rouge du Vietnam.

Le calao bicorne sera relâché dans la nature par le Parc national de Bach Ma. Photo : VOV



Hô Van Phuong, de la commune de Lôc An, district de Phu Lôc, a découvert le 19 mai un oiseau étrange d’une belle apparence égaré dans son jardin.

Cet oiseau s’est fait attraper dans un filet à volaille chez lui, il l’a pris et l’a enfermé dans une cage. Ce bel oiseau pèse 3,5 kg, a des plumes noir clair, la nuque et le cou blanc. Plus particulièrement, son bec est très grand avec 2 couleurs blanc et orange.

Lorsque Hô Van Phuong possédait cet oiseau étrange, il a fait la recherche sur Internet et a découvert qu’il s’agissait d’un calao bicorne, animal rare, il a contacté les autorités.

Le Service de protection des forêts de Phu Lôc est venu le 20 mai prendre possession de l’oiseau dans un état de santé stable. Il l’a remis le 21 mai au Parc national de Bach Ma pour le relâcher dans la nature.

Selon Lê Van Tuong, chef du Service de protection des forêts de Phu Lôc, il s’agit d’un calao bicorne, appartenant au groupe IB, groupe des animaux de la forêt étant menacés d’extinction, interdits à l’exploitation et à l’utilisation à des fins commerciales. – NDEL/VNA