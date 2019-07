Inauguration d’un buste du président Ho Chi Minh à Vladivostok. Photo : VNA

Vladivostok (VNA) – Faisant partie de la série d’activités de célébration de l’année d’amitié Vietnam-Russie, un buste du président Hô Chi Minh a été inaugurée le 5 juillet à Vladivostok, en Russie.

Présent à la cérémonie, le consul général du Vietnam à Vladivostok, Nguyên Hoàng Viêt, a rappelé que c’était Hô Chi Minh qui avait posé les fondements de l’amitié entre les deux peuples, et que l’installation de cette statue était attendue depuis longtemps tant par les Vietnamiens vivant dans l'Extrême-Orient russe que par les Russes eux-mêmes.

De son côté, le maire de Vladivostok, Oleg Gumenyuk, prédit que ce monument deviendrait un site touristique majeur de sa ville.

Ce buste, d’une hauteur de 2,3m avec son piédestal, a été installé dans le jardin de la rue Borishenko. L’auteur est le sculpteur local Peter Chegodaev.

L’inauguration de cet ouvrage s'est déroulée à l’occasion de la célébration du 25e anniversaire de la journée de signature du Traité sur des principes de base de l’amitié Russie-Vietnam et du 10e anniversaire de l’établissement des relations entre la ville russe Vladivostok et Ho Chi Minh-Ville, pour s'orienter vers la célébration des 70 ans de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Russie prévue l’an prochain.-VNA