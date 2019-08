L'avocat Ta Ngoc Vân. Photo: VNA



New York (VNA) – Ta Ngoc Vân, avocat de Blue Dragon Children’s Foundation, une ONG basée à Hanoi, figure dans la liste des 39 jeunes dirigeants d’Asie 2019 publiée par l’Asia Society pour leurs contributions remarquables dans de nombreux domaines.

Cette liste est composée de 39 dirigeants de 31 pays asiatiques âgés de moins de 40 ans. La liste de cette année comprend des avocats, des artistes, des éducateurs, des journalistes, des scientifiques et des entrepreneurs sociaux.

A Blue Dragon Children’s Foundation, Ta Ngoc Vân a œuvré en faveur de la liberté des victimes de la traite des êtres humains et leur a fourni un soutien juridique.

En 2015, le ministère de la Sécurité publique lui a décerné le titre de «Héros de l'année» pour sa contribution au sauvetage de plus de 400 femmes et enfants victimes de la traite lors d'opérations de police menées dans les provinces du Nord.

Il était également le premier à remporter le prix Trust Women Anti Trafficking Hero (Héros de la lutte contre la traite des femmes) de la Fondation Thomson Reuters la même année.

Des jeunes dirigeants honorés se réuniront lors du Sommet de jeunes dirigeants d’Asie prévu en novembre prochain à San Francisco et dans vallée du silicium, portant sur le thème «Technologie et humanité: feuilles de route pour l'avenir».

Ce sommet annuel s'est tenu pour la première fois en 2006 à Séoul. Cette initiative met en relation des meilleures personnes dans la région dans le but de trouver des solutions aux problèmes communs du 21e siècle.

Outre Ta Ngoc Vân, la liste de cette année comprend également Megha Rajagopalan, lauréate du prix Human Rights Press 2018 et correspondante de BuzzFeed News; Farhad Wajdi, c’est lui qui a participé à la construction d'une école dans un camp de réfugiés au Pakistan à l'âge de 14 ans et a ensuite fondé une organisation à but non lucratif qui s'attaque à l'inégalité des sexes en Afghanistan; et Shahab Shabibi, un Iranien basé aux Philippines, qui fournit un soutien financier et administratif aux startup.

Fondée en 1956, l’Asia Society, une organisation éducative à but non lucratif et non partisane aux Etats-Unis, s’emploie à relever divers défis auxquels l’Asie et le monde font face. Elle produit de nouvelles idées à travers les champs de la politique, des affaires, de l'éducation, des arts et de la culture. -VNA