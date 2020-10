Khanh Hoa (VNA) - Un atelier s'est tenu le 10 octobre dans la province de Khanh Hoa (Centre) pour promouvoir la chaîne d'approvisionnement du thon et les exportations de thon vers l'UE dans le cadre de l'accord de libre-échange Union européenne (UE)-Vietnam (EVFTA).

Photo d'illustration : VNA

L’événement était organisé conjointement par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MARD) et le Comité populaire provincial.Selon le MARD, d eu x mois après l’entrée en vigueur de l’ EVFTA , les exportations de produits de la pêche du Vietnam vers les marchés de l’UE ont vu des signes positifs. La valeur des exportations de thon a augmenté de 8,6% en glissement mensuel à 11,4 millions de dollars en août et de 13,3% à 11,9 millions de dollars en septembre, ajoutant l'espoir d'un rebond des exportations vietnamiennes vers l'UE dans les mois restants de cette année.S'adressant à l'atelier, le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Phung Duc Tien a déclaré que pour soutenir la production halieutique, les localités doivent continuer à instruire les pêcheurs de se conformer aux engagements internationaux en matière de pêche et à intensifier la lutte contre la pêche INN tout en encourageant les producteurs de fruits de mer à appliquer des technologies de pointe et à se diversifier leurs produits pour correspondre aux goûts et à la demande des marchés de l'UE. Ils doivent également respecter strictement les réglementations relatives à la sécurité alimentaire et à la propriété intellectuelle, a-t-il déclaré.Le thon fait partie des trois produits de la mer vietnamiens prisés par les marchés européens, a déclaré Nguyen Thi Thu Sac, vice-présidente de l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de fruits de mer (VASEP). Dans le cadre de l'EVFTA, le tarif sera progressivement réduit à 0%, offrant un avantage concurrentiel aux pêcheurs et aux entreprises vietnamiennes. Cependant, ils doivent investir dans l’amélioration de la technologie, des chaînes de production et des pratiques de pêche conformément à la réglementation actuelle afin de supprimer l’avertissement de la Commission européenne (CE) et de développer davantage le secteur de la pêche, a-t-elle noté.Les données de l’autorité de Khanh Hoa montrent qu’à la fin du mois de septembre, le total des captures en mer de la province était estimé à 69.760 tonnes, dont plus de 20 380 tonnes de thon. Ses expéditions de fruits de mer ont dépassé 2.890 tonnes, dont plus de 2.284 tonnes de thon, une baisse d'environ 20% par rapport à la même période l'an dernier.La province a mis en place trois filières locales de thon entre les producteurs de fruits de mer et les coopératives de pêche, qui possèdent au total plus de 150 navires de pêche.-VNA