Le site Trang An. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam est magnifique dans le clip musical "Waiting for You – 5.000 Years", récemment publié par le chanteur et compositeur sud-coréen Joseph Kwon pour marquer le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (22 décembre 1992).

Lors de la conférence de presse organisée le 10 août à Hanoï pour présenter ce clip musical, le directeur général adjoint de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam, Ha Van Sieu, a souligné que ce MV fait briller la beauté de nombreuses destinations touristiques vietnamiennes.

En près de deux mois de réalisation du MV, Joseph Kwon et son équipe ont voyagé à de nombreuses destinations à travers le Vietnam, dont Hanoï, le parc national de Cuc Phuong et Trang An (Ninh Binh), la pagode de Tam Chuc (Ha Nam), le lac Ba Be (Bac Kan), la baie de Ha Long (Quang Ninh), Sa Pa (Lao Cai), Ho Chi Minh-Ville, Mui Ne (Binh Thuan), Da Nang, Hoi An (Quang Nam) et Phu Quoc (Kien Giang).

Le chanteur et compositeur sud-coréen Joseph Kwon (droite) lors de la conférence de presse. Photo: VNA

Joseph Kwon a déclaré souhaiter que son MV encourage plus de visiteurs sud-coréens et d'autres pays du monde à se rendre au Vietnam, un pays charmant et magnifique.

Joseph Kwon travaille au Vietnam depuis 2019. Il a composé plusieurs oeuvres sur le Vietnam telles que « Go Vietnam Go Go », « Cha Ca or Peace », « You Are in My Heart » et « Remember ».-VNA