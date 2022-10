Lai Châu (VNA) - Les gardes-frontières de la province frontalière de Lai Châu (Nord) ont indiqué se coordonner avec leurs homologues de la province de Tây Ninh (Sud) et la Blue Dragon Children’s Foundation pour sauver avec succès un adolescent qui a été amené à travailler au Cambodge.

Les gardes-frontières de la province frontalière de Lai Châu et la Blue Dragon Children’s Foundation ont réussi à sauver Sung Chinh Tuan. Photo : VNA

Sung Chinh Tuan, 16 ans, a été ramené chez lui dans le district de Phong Tho de la province de Lai Châu le 11 octobre.

À la mi-septembre, les gardes-frontières du district de Phong Tho ont reçu des informations de Sung A Do - le père de Sung Chinh Tuan - qui a déclaré que son fils avait été trompé alors qu’il travaillait illégalement au Cambodge.

Sung Chinh Tuan a déclaré qu’il avait été proposé un emploi lié à la fraude en ligne après son arrivée au Cambodge. Parce qu’il a refusé de faire le travail, il a été battu et contraint de contacter sa famille et de payer une rançon de plus de 100 millions de dôngs (4.191 dollars).

Après avoir vérifié les informations auprès de sa famille, les gardes-frontières de Lai Châu ont volé à son secour, en coordination avec leurs collègues de la province de Tây Ninh et la Blue Dragon Children’s Foundation, une organisation caritative qui aide les enfants de la rue et sauve les victimes de l’esclavage et de la traite des êtres humains au Vietnam. – VNA