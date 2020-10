Au matin du 24 octobre, on comptait 121 villes, arrondissements et districts dans 20 des 25 provinces du Cambodge et de la capitale Phnom Penh touchés par les crues soudaines . Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) - L'Union européenne offrira 400.000 euros, soit 471.000 dollars, pour aider les familles touchées par les inondations au Cambodge, a annoncé le 29 octobre l'Agence Kampuchea Presse (AKP).

L'aide se concentrera sur la satisfaction des besoins urgents des sinistrés dans les provinces les plus touchées au nord-ouest du pays.

"Cette contribution souligne la solidarité avec le peuple cambodgien, dont beaucoup ont subi la perte de leur maison, de leurs moyens de subsistance et autres biens à la suite des inondations dévastatrices", a déclaré Olivier Brouant, chargé du Programme de réponse humanitaire de l'UE dans la région du Mékong.

"Le financement de l'UE soutiendra nos partenaires humanitaires dans la fourniture d'une assistance vitale aux plus vulnérables, pour qu'ils aient suffisamment de moyens pour surmonter cette période difficile", a-t-il ajouté.

Cette subvention fait partie du programme de réponse d’urgence à grande échelle de l'UE (ALERT), qui aidera les enfants, fournira de l'eau propre, des outils de désinfection et d'autres produits essentiels et garantira l'hygiène et la prévention des risques épidémiques après des inondations prolongées.

Au matin du 24 octobre, les crues soudaines avaient touché 121 villes, arrondissements et districts dans 20 des 25 provinces du Cambodge et de la capitale Phnom Penh. Au total, 44 personnes sont mortes, 149.850 familles ont été touchées, dont 11.890 qui ont été évacuées vers des lieux sûrs. En outre, 134.000 maisons, 950 écoles, 284.960 ha de rizières, 97.030 hectares de cultures subsidiaires et de nombreux ponts, routes et canaux ont été inondés et endommagés.

Plus tôt, le 17 octobre, l'ambassade des États-Unis à Phnom Penh avait indiqué que, par l'intermédiaire de l'Agence américaine pour le développement international (USAID), les États-Unis fourniraient immédiatement 100.000 dollars d'aide au Cambodge.

En outre, le Bureau d'Assistance Humanitaire (BHA) de l'USAID a déclaré qu'il travaillait avec le Programme alimentaire mondial des Nations Unies pour fournir une aide d'urgence. -VNA