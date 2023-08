Des étudiants et le représentant d'une entreprise participant à l'événement. Photo: VNA

Sydney (VNA) – Le 11 août dernier, à Sydney, l'Association générale des étudiants vietnamiens en Nouvelle-Galles du Sud (UAVS-NSW), en Australie, a organisé avec succès le salon de l'emploi "UAVS Career Fair 2023".

Cet événement a rassemblé de nombreuses entreprises vietnamiennes et australiennes telles que Bamboo Airways, PwC Vietnam, les succusales de KPMG et d’ACCA en Australie, ainsi qu'environ 350 étudiants.

L'événement a offert une excellente occasion aux étudiants d'en apprendre davantage sur le marché de l'emploi au Vietnam et en Australie, ainsi que de rencontrer des employeurs.

Le salon de l'emploi, organisé en anglais, a été conçu comme un talk-show, avec une introduction et une orientation de carrière.

Le comité d'organisation a également invité trois conférenciers expérimentés qui sont des experts dans leurs domaines respectifs, à savoir Natalie Yen Banh, directrice générale et co-fondatrice du centre de formation de l'anglais PTE Magic Sydney English, de Lee Nguyen, spécialiste de l'immobilier chez Cubecorp Group, et de Derya Uysal, professeure de langues au centre de formation de d'anglais Pearson PTE Academic. Ils ont partagé leurs expériences et inspiré les jeunes dans leur recherche d'emploi.

Lors de l'événement, la professeure Derya Uysal a souligné l'importance des langues dans le travail. Selon elle, l'utilisation courante de deux langues ou plus élargira les opportunités de carrière et aidera les jeunes à impressionner les employeurs. En particulier, l'utilisation professionnelle de l'anglais aidera les étudiants à s'intégrer dans les cultures internationales et à avoir la possibilité de travailler pour des sociétés multinationales. -VNA