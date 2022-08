Des étudiants au salon. Photo: VNA



Sydney (VNA) - L'Association générale des étudiants vietnamiens en Nouvelle-Galles du Sud (UAVS-NSW) en Australie a organisé samedi à Sydney le salon d’emploi "UAVS Career Fair 2022", ce en vue d’aider des étudiants vietnamiens à se connecter avec des entreprises vietnamiennes et australiennes et à rechercher des opportunités d'emploi.

Outre des entreprises australiennes telles que Chartered Accountants, CPA Australia, ACCA, Servian, Veeam Software, Marriott, Macquarie Group, l’événement a attiré de nombreuses entreprises vietnamiennes participant en ligne et environ 400 étudiants venus de grandes universités en Australie.

Lors du salon, les invités ont partagé les difficultés rencontrées dans la startup, leurs expériences et opinions personnelles dans le choix d'un emploi et d'une carrière.

Le professeur Nguyen Van Tuan du Conseil national de la santé et de la recherche médicale a affirmé que l'âge de création d'une entreprise était important et les jeunes diplômés ont plus d'avantages avec plus de temps et plus de possibilité d'expérience. Le succès dans le travail vient de la reconnaissance de la communauté, a-t-il souligné.

Mme Zolboo Tsengel de la banque Commonwealth a transmis le message aux étudiants : "Essayez toujours, faites des efforts et le succès viendra à vous."

Le salon d’emploi a également contribué à promouvoir la coopération commerciale entre le Vietnam et l'Australie dans le contexte de la célébration du 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2023. –VNA