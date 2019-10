Photo: VNA



Hanoi (VNA) – A cause des impacts du typhon Mitag sur l’Asie du Nord-Est, la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a informé le 2 octobre de la modification des horaires de vols au départ ou à destination de la République de Corée.

La compagnie aérienne nationale a décidé de retarder de 9 à 10 heures le décollage des vols reliant Hanoï, Ho Chi Minh-Ville à Busan (VN422, VN426, VN423, VN427). Il s’agit des vols prévus le 3 octobre.

En plus, cinq vols VN408, VN416, VN440, VN430 et VN441 entre Ho Chi Minh-Ville, Da Nang, Cam Ranh et Séoul sont retardés de 3h40’ à 5h30’.

Les passagers concernés recevront une assistance du transporteur conformément à la réglementation en vigueur.

Vietnam Airlines a recommandé aux passagers souhaitant se rendre au départ ou à destination des aéroports de Taipei (Taïwan, Chine), de Busan, de Séoul (République de Corée), de Shanghai, de Hangzhou et de Changzhou (Chine) de suivre de près l'évolution de la météo, et de mettre à jour les informations du transporteur.

Pour de plus amples informations, les passagers peuvent consulter le site web de Vietnam Airlines à l’adresse www.vietnamairlines.com, sa page Facebook (www.facebook.com/VietnamAirlines), contacter ses agences ou appeler au 1900 1100 (appels depuis le Vietnam) ou au +84 24 38320 320 (depuis l’étranger). -VNA