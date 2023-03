Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, a présenté la décision du Bureau politique d'affecter Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et présidente de la Commission centrale d'organisation du Parti, au poste de permanente du Secrétariat du Comité central du Parti du 13e mandat. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Bureau politique a convoqué le 6 mars une réunion au siège du Comité central du Parti pour examiner le travail du personnel. Le Bureau politique a décidé ce qui suit :1. Accepter de laisser Vo Van Thuong, membre du Bureau politique, président vietnamien et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti du 13e mandat, cesser d'occuper le poste de permanent du Secrétariat du Comité central du Parti.2. De nommer Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et présidente de la Commission d'organisation du Comité central du Parti, au poste de permanente du Secrétariat du Comité central du Parti du 13e mandat et de présidente de la Commission d'organisation du Comité central du Parti.Dans l'après-midi du même jour, le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, a présenté la décision du Bureau politique d'affecter Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et présidente de la Commission centrale d'organisation du Parti, au poste de permanente du Secrétariat du Comité central du Parti du 13e mandat et présidente de la Commission d'organisation du Comité central du Parti.S'exprimant lors de l'événement, Truong Thi Mai a exprimé ses remerciements au secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong et au Bureau politique pour l'avoir confiée en toute confiance au nouveau poste du Parti.Truong Thi Mai a affirmé qu'elle était pleinement consciente de son honneur et des responsabilités qui lui ont été confiées, et s'est engagée à continuer d'apprendre, de s'efforcer, de s'améliorer, de rehausser le sens des responsabilités et le courage politique, d'hériter et de s'appuyer sur les expériences de ses prédécesseurs pour répondre aux exigences de plus en plus élevées du Parti et du peuple.Truong Thi Mai est née le 23 janvier 1958. Sa ville natale est dans la commune de Hien Ninh, district de Quang Ninh, province centrale de Quang Binh. Elle détient une maîtrise en administration publique, un baccalauréat en histoire et un baccalauréat en droit.Elle avait auparavant occupé divers postes, dont celui de secrétaire du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste de Ho Chi Minh ; présidente de la Fédération de la jeunesse du Vietnam ; députée à l'Assemblée nationale (AN) du 10e au 15e mandats ; vice-présidente de la Commission de la culture, de l'éducation, de la jeunesse, des adolescents et des enfants de la 11e AN ; membre des 10e et 11e Comités centraux du Parti; membre du Comité permanent de l'Assemblée nationale et présidente de la 12e et 13e Commission des affaires sociales de l'AN.Lors du 12e Congrès national du Parti en janvier 2016, Truong Thi Mai a été élue membre du Comité central du Parti. Lors de la première session du 12e Comité central du Parti, elle est élue au Bureau politique (12e mandat). En février 2016, elle est désignée par le Bureau politique pour rejoindre le secrétariat du Comité central du Parti et occuper le poste de présidente de la Commission de mobilisation de masse du Comité central du Parti.Le 30 janvier 2021, lors du 13e Congrès national du Parti, Truong Thi Mai a été élue membre du Comité central du Parti (13e exercice) pour le mandat 2021-2026. Lors de la première session du 13e Comité central du Parti, elle a été élue au 13e Bureau politique pour le mandat 2021-2026. En avril 2021, elle est désignée par le Bureau politique pour occuper le poste de présidente de la Commission d'Organisation du Comité Central du Parti. - VNA