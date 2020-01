Hanoï (VNA) - Du 21 décembre 2019 au 8 janvier 2020, à l’approche du Nouvel an lunaire, plusieurs délégations ont rendu visite aux habitants et militaires en poste dans l’archipel de Truong Sa (Spratleys), rattaché à la province de Khanh Hòa (Centre).Elles ont offert des cadeaux et présenté leurs vœux aux habitants et militaires.Elles ont également salué le développement socioéconomique du district qui traduit l’attention accordée par les autorités aux insulaires.-VOV/VNA