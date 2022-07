L’édition sud-est asiatique du magazine Travel & Leisure vient de publier son prix Asia’s Best Awards 2022 des meilleures destinations touristiques dans la région. Réalisée à partir d’un vote par des lecteurs à travers le monde, entre janvier et avril dernier, la liste des meilleures villes sud-est asiatiques en comprend 10, dont 3 du Vietnam.

Trois villes vietnamiennes figurent dans la liste des 10 meilleures villes d'Asie du Sud-Est – « Best cities in Southeast Asia » en anglais. Da Nang se trouve à la troisième place, Hanoï à la cinquième et Hô Chi Minh-Ville à la huitième place. Bangkok de Thaïlande tient la tête du classement.

Phu Quoc et Con Dao figurent sur la liste des 10 meilleures îles d'Asie du Sud-Est. Phu Quoc s'est classée quatrième tandis que Con Dao, 10e./.