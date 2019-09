Photo: vnu.edu.vn

Hanoï (VNA) - Trois universités du Vietnam viennent d'entrer pour la première fois dans la liste du classement mondial des universités du Times Higher Education 2020 (THE).

Concrètement, l'Université nationale de Hanoï et l'Université des sciences et des technologies de Hanoï (USTH) se classent parmi les 800 meilleures universités du monde et l'Université nationale de Ho Chi Minh-Ville fait partie du groupe des 1.000+.

Parmi les trois établissements universitaires vietnamiens figurant dans le classement, l'Université nationale de Hanoï se classe en tête des scores en matière d'enseignement, de recherche et d'internationalisation, tandis que l'Université nationale de Ho Chi Minh-Ville est en tête du classement des subventions de l'industrie. Le USTH détient les meilleurs scores pour ses citations.

L'université d'Oxford maintient sa première place pour la 4e année consécutive, tandis que le California Institute of Technology (Caltech) passe de la 5e à la 2e place, reléguant l'Université de Cambridge à la 3e place.



En Asie du Sud-Est, le top 1.000 voit également 16 universités en Thaïlande, 13 en Malaisie, six en Indonésie et deux à Singapour. Une école en Thaïlande et deux en Malaisie se classent également entre 801e et 1.000e.

Le classement des meilleures universités au monde, réalisé par le Times Higher Education, parait ce mercredi 11 septembre pour la seizième année consécutive. 1.396 établissements dans 92 pays ont été classés selon la qualité de leur enseignement (l’environnement d’apprentissage), leur recherche (volume, revenus et réputation), leurs citations (influence des recherches), leurs subventions de l’industrie (transfert des connaissances) et leur internationalisation (personnel, corps étudiant, recherche). -VNA