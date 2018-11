Moscou (VNA) - Trois universités russes se sont vu décerner l’Ordre d’amitié en récompense de leurs contributions à l’éducation et à la formation du Vietnam.

Lors de la cérémonie de remise de l’Ordre d’amitié à trois universités russes, le 28 novembre à Moscou. Photo : VNA

Les récipiendaires sont l’Université nationale de recherche nucléaire - MIPhI, l’Institut d’administration publique et de la fonction publique - RANEPA, et l’Université de langues étrangères de Moscou - MIIA.S’adressant à la cérémonie de remise de la distinction honorifique aux représentants des trois établissements universitaires, mercredi 28 novembre à Moscou, l’ambassadeur du Vietnam en Russie, Ngô Duc Manh, a hautement apprécié les contributions des établissements d’enseignement russes en général et des trois universités en particulier à la formation du personnel du Vietnam.Le Vietnam espère recevoir plus de soutien des universités russes dans ce domaine dans les années à venir, a-t-il dit, s’engageant à tout mettre en œuvre pour continuer à promouvoir le partenariat stratégique intégral entre les deux pays, y compris dans le domaine de l’éducation et de la formation.Le professeur Vladimir May, directeur du RANEPA, a souligné que la signature des documents de coopération entre l’université et ses partenaires vietnamiens tels que l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh et l’Université de droit de Hanoi contribuerait de manière significative au renforcement des relations bilatérales.La MIPhI a commencé à fournir des programmes de formation pour les étudiants vietnamiens à partir de 2010. Au cours de l’année universitaire 2017-2018, 62 étudiants vietnamiens ont été diplômés et 243 étudiants vietnamiens y font leurs études.Entre-temps, de nombreuses générations d’étudiants vietnamiens ont étudié au RANEPA depuis les années 1960. De son côté, la MIIA a formé des centaines de personnels pour le Vietnam depuis les années 1960. Elle a récemment ouvert une faculté de langue vietnamienne. –VNA