Le Vietnam affiche un excédent commercial de 12,25 milliards de dollars au 1er semestre 2023. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Lors de la conférence pour annoncer le rapport "L'économie vietnamienne pendant les six premiers mois de l'année et les perspectives pour la fin de l'année 2023", organisée le 10 juillet par l'Institut central de gestion économique (CIEM), Nguyen Anh Dương, chef du Département de recherche générale du CIEM, a présenté trois scénarios pour l'économie vietnamienne en 2023.

Selon le premier, si les facteurs économiques mondiaux correspondent aux évaluations des organisations internationales et du Vietnam, la croissance du PIB devrait atteindre 5,34% en 2023. Les exportations pour l'ensemble de l'année 2023 diminueraient de 5,64%. L'indice des prix à la consommation (IPC) augmenterait en moyenne de 3,43% et la balance commerciale serait excédentaire à hauteur de 9,1 milliards de dollars.

Panorama de la conférence pour annoncer le rapport "L'économie vietnamienne pendant les six premiers mois de l'année et les perspectives pour la fin de l'année 2023". Photo: baodautu.vn



Concernant le deuxième scénario, avec quelques ajustements concernant l'assouplissement monétaire et fiscal plus positif au Vietnam, la croissance projetée du PIB serait de 5,72% en 2023. Les exportations pour l'ensemble de l'année diminueraient de 3,66%. L'IPC augmenterait en moyenne de 3,87% et la balance commerciale serait excédentaire à hauteur de 10,3 milliards de dollars.

Selon le troisième scénario, si l'économie mondiale connaît des évolutions plus positives et qu'il y a une détermination dans les réformes et la gestion au Vietnam, le PIB devrait croître de 6,46% en 2023.

Le maintien de la stabilité macroéconomique et de la sécurité sociale est nécessaire. Photo: VietnamPlus



Les exportations pour l'ensemble de l'année 2023 diminueraient de 2,17%. L'IPC augmenterait en moyenne de 4,39% et la balance commerciale serait excédentaire à hauteur de 6,8 milliards de dollars.

"Malgré un écart par rapport à l'objectif fixé, la croissance économique du Vietnam a connu une amélioration d'un trimestre à l'autre, atteignant 3,28% au premier et 4,14% au deuxième. Au premier semestre, le taux de croissance a atteint 3,72%", a déclaré Tran Thị Hong Minh, directrice du CIEM.



A cette occasion, les participants ont discuté des facteurs susceptibles de causer des difficultés et des incertitudes pour le développement socio-économique au cours du second semestre et partagé des recommandations, orientations et solutions politiques. -VNA