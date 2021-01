Séoul (VNA) - Trois jeunes artistes vietnamiens - Binz, Amee et Quang Đang - ont remporté chacun un prix aux Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2020 organisés à Séoul. Des distinctions méritées pour leurs contributions musicales.

Le rappeur Binz

Le rappeur Binz a été sacré "Meilleur artiste asiatique du Vietnam" tandis que la chanteuse Amee a été honorée du "Meilleur nouvel artiste asiatique du Vietnam" et Quang Đang a remporté le titre de "Meilleur chorégraphe de l’année". Les Mnet Asian Music Awards (MAMA), créés en 1999, visent à récompenser les meilleurs artistes de l’industrie musicale sud-coréenne et sont considérés comme le plus grand prix musical de ce pays. Depuis 2009, ils ont ajouté dix prix pour les meilleurs artistes des pays et territoires d’Asie. Cette année, en raison de la pandémie de COVID-19, les prix ont été remis en ligne avec une cérémonie retransmise en direct en République de Corée le 6 décembre.

Binz et son parcours de "zero-to-one"

Binz, de son vrai nom Lê Nguyên Trung Đan, est né en 1988 dans la province de Gia Lai (hauts plateaux du Centre). Ce rappeur et producteur a passé des années à vivre et travailler au Texas aux États-Unis, avant de revenir au Vietnam en 2018 pour rejoindre la scène musicale locale. Il s’est fait connaître avec des chansons virales telles que Krazy, They Said, Gene ou encore Sao cung đuoc (Whatever)…

Il a notamment raconté son parcours dans sa chanson 021 (zero-to-one). 2020 s’est présentée comme une année riche en activités pour le rappeur qui a sorti son clip Bigcityboi et qui a participé à la très populaire émission télévisée "Rap Viêt" en tant qu’un des quatre coachs. Bigcityboi, dès sa sortie en juillet 2020, est devenu le hit le plus réussi de sa carrière. Seulement 12 heures après sa publication, la vidéo s’est perchée en haut des classements des tendances de recherche sur YouTube : N°3 au Vietnam et au Canada, N°7 en Australie, N°13 aux États-Unis, et N°18 dans le monde. Après un mois, Bigcityboi figure dans trois listes "Top Hits Vietnam", "Top 50 Vietnam" de la plateforme Spotify et "Top 100 : Vietnam" d’Apple Music…

Binz est aussi apparu dans un article du prestigieux magazine musical américain Billboard qui a décrit sa carrière depuis ses débuts en 2008 jusqu’à aujourd’hui où il est reconnu comme un vrai artiste, bien installé dans le monde du rap/hip-hop. "Je suis un grand rêveur", affirme-t-il ajoutant que même si cela lui semble "fou", il aimerait que sa musique perdure après sa disparition.

La chanteuse Amee, la nouvelle révélation

La chanteuse Amee

Amee, de son vrai nom Trân Huyên My, est née en 2000 à Hanoï. Elle est la plus jeune artiste vietnamienne à recevoir le titre de "Meilleur nouvel artiste asiatique du Vietnam" des prix MAMA. Elle a obtenu un franc succès avec sa chanson Anh nhà o đâu thê ? (Où habites-tu ?) qui a cumulé plus de 111 millions de vues sur YouTube.

Engagée dans une carrière musicale depuis 2018, Amee poursuit le style d’une chanteuse aux traits doux et à la beauté charmante. Dotée d’une voix très claire, elle a réussi à toucher rapidement le jeune public et à devenir très populaire sur les réseaux sociaux. L’artiste propose notamment une combinaison entre tradition et modernité dans ses chansons avec le désir de faire entrer la musique vietnamienne dans les tendances mondiales.

Outre Anh nhà o đâu thê ?, Amee est aussi connue pour ses chansons Đen đá không đuong (Café noir glacé sans sucre) et Sao anh chua vê nhà ? (Pourquoi tu ne rentres pas encore chez toi ?) ou Mama Boy. En décembre 2020, elle a sorti son premier opus DreAMEE et a interprété le premier spectacle acoustique live du même nom avec l’idée de détendre ses fans avec sa musique douce pendant la période anxieuse de la pandémie de COVID-19.

Avant de décrocher un prix aux MAMA 2020, Amee avait déjà été honorée de plusieurs prix nationaux comme ceux de la "Meilleure vidéo de l’année" aux Metub WebTVAsia Awards 2019, de la "Meilleure chanson" aux prix "Làn Sóng Xanh" 2019, du "Clip musical au record de vues" au YouTube Rewind 2019, du "Meilleur nouvel artiste" aux Zing Music Awards 2019 et de la "Nouvelle révélation de l’année" aux prix "Công Hiên" (Contributions) 2020.

Quang Đang, le jeune talent de la chorégraphie

Chorégraphe Quang Đang

Le titre de "Meilleur chorégraphe de l’année" remis au Vietnamien Quang Đang représente une première dans les 21 ans d’histoire des prix MAMA. Quang Đang a été récompensé pour ses chorégraphies dans les vidéos des chansons Love Note du rappeur Binz et Ai cân ai (Qui a besoin de qui) de la chanteuse Bao Anh. S’exprimant sur cette récompense, le jeune chorégraphe-danseur a déclaré : "J’ai été extrêmement surpris quand on m’a informé que j’allais recevoir un MAMA 2020. C’est la récompense la plus importante et la plus grande de ma carrière jusqu’à présent".

Né en 1989, Quang Đang a reçu le titre du "Meilleur danseur de l’année" en 2013. Quang Đang a eu pour lui une bonne année 2020. En pleine pandémie, sa chorégraphie pour la chanson Ghen Cô Vy (Le coronavirus jaloux) a incité les Vietnamiens à adopter les bons gestes barrières pour se protéger de la contamination du nouveau coronavirus. Et comme la chanson, la chorégraphie s’est propagée tout aussi ou plus vite que le virus lui-même. L’œuvre est un tel succès qu’elle est même devenue un challenge de danse sur la plateforme de partage de vidéos Tik Tok, sous le hashtag #ghencovychallenge. Une initiative bien saluée par l’UNICEF.

"Tous les succès que j’accumule aujourd’hui, c’est principalement grâce au soutien de mes spectateurs", déclare le jeune artiste. Par sa réputation, Quang Đang a été invité à de nombreuses activités sociales et communautaires de l’UNICEF, de l’OMS, de CHANGES..., devenant un influenceur pour les jeunes. –CVN/VNA