Le général Tô Lâm, ministre de la Sécurité publique s'exprime devant l'Assemblée nationale au sujet de la prévention et de la lutte contre la drogue. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Les députés continuent lors de leur 10e session en cours à s’exprimer sur le projet de loi de prévention et de lutte contre la drogue (amendée), élaboré avec trois groupes de politiques proposés par le gouvernement pour remédier aux insuffisances et limites du texte en vigueur.



Le premier groupe prévoit de réglementer le mécanisme de gestion des usagers illicites de drogues, le deuxième de construire des mécanismes et politiques permettant d’assurer l’efficacité du travail de désintoxication obligatoire et l’encouragement à la socialisation du travail de désintoxication volontaire, et le troisième de réglementer la prévention et la lutte antidrogue pour assurer la cohérence du système juridique.



La loi de prévention et de lutte contre la drogue a été adoptée en 2000, amendée en 2008. Le nouveau texte amendant et complétant certains articles de cette loi comprend 9 chapîtres et 68 articles et a été publié sur la page Web du ministère de la Sécurité publique pour un recueil d’opinions.



Ces dix dernières années, le Vietnam a compté 100.000 toxicomanes supplémentaires dont 70% de moins de 30 ans et 5% de moins de 18 ans. Environ 70% des toxicomanes vietnamiens consomment des drogues de synthèse. Ce phénomène prend de l’ampleur dans maintes localités du pays. –VNA