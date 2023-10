Lancé en mars 2023, le programme des Initiatives ESG Vietnam 2023 a reçu 144 dossiers d'entreprises privées, de coopératives et de ménages commerciaux opérant dans de nombreux domaines. Photo : VNA

Le vice-ministre du Plan de et l'Investissement Tran Duy Dong lors du forum. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Lors du forum "Esprit entrepreneurial pionnier pour un Vietnam durable" organisé le 13 octobre par le ministère du Plan et de l'Investissement (MPI) et l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) dans le cadre du projet visant à renforcer la compétitivité du secteur privé (IPSC) de l'USAID, le MPI a annoncé trois entreprises lauréates du programme des initiatives ESG (Environnement - Social - Gouvernance) au Vietnam au cours de l'année 2023.Il s’agit des sociétés par actions HHP Global, Vietnam Food et de production et d'exportation d'anis cannelle du Vietnam. Ces trois entreprises lauréates recevront des assistances techniques et des conseils spécialisés d'une valeur allant jusqu'à 2 milliards de dongs pour piloter, mettre en œuvre et généraliser leurs initiatives commerciales durables.Les Initiatives ESG Vietnam 2023 est un programme visant à soutenir les entreprises à mener des affaires durables dans le cadre de la coopération entre l'USAID) et le MPI. Il s'agit de l'un des efforts visant à contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie sur la croissance verte du Vietnam pour la période 2021-2030 et de la Décision 167/QD-TTg du Premier ministre sur la promotion de la croissance durable et inclusive du secteur économique privé au Vietnam.Lancé en mars 2023, le programme des Initiatives ESG Vietnam 2023 a reçu 144 dossiers d'entreprises privées, de coopératives et de ménages commerciaux opérant dans des domaines tels que l'agriculture, la sylviculture et la pêche, les industries manufacturières, les technologies de l'information, la logistique, le tourisme....-VNA