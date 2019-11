Tây Ninh (VNA) – Trois trafiquants vietnamiens Phung Hông Huy, Pham Hông Thai et cambodgien Lim Sothea ont été condamnés à mort jeudi 28 novembre par le Tribunal populaire de la province de Tây Ninh (Sud).

Les accusés lors de leur procès devant le Tribunal populaire de la province de Tây Ninh (Sud). Photo : VNA

Cinq autres comprenant Buy Bunly originaire du Cambodge et quatre Vietnamiens Ngô Quôc Anh, Lê Quôc Trung, Nguyên Thi Ngoc Thuy et Triêu Quang Khanh ont quant à eux été condamnés à la perpétuité.Deux autres trafiquants du même réseau, Nguyên Thai Son et Nguyên Hoàng Sang ont écopé chacun une peine de 20 ans d’emprisonnement.Arrêtés les 22 et 23 mars 2018, ils étaient accusés pour avoir organisé le trafic de 8,775 kilos de stupéfiants, le trafic, le transport et la détention illicite des armes d’utilité militaire. – VNA