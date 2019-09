Lian Yu, un des trois Chinois arrêtés à Nghê An. Photo: VNA



Nghê An (VNA) – Trois hommes de nationalité chinoise ont été interpellés dans la ville de Vinh, province de Nghê An (Centre) pour avoir soutiré au moins près de 300 millions de dôngs (plus de 12.800 dollars) des distributeurs automatiques de billets (DAB), a-t-on appris lundi 16 septembre de la Police de la ville de Vinh.

Yang Zhang Cai, né en 1986, Deng Tong Tong, né en 1990, et Lian Yu, né en 1984, tous originaires de la province chinoise du Jiangxi, qui séjournaient dans un hôtel à Vinh après leur entrée dans la province de Nghê An en août dernier, ont été arrêtés pour accaparement de biens par recours aux hautes technologies, a-t-elle précisé.

La police a découvert 333 fausses cartes bancaires, dont 22 ont été utilisées pour délester des DAB de près de 300 millions de dôngs, deux portables et plusieurs équipements. – VNA