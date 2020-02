Hanoi (VNA) - Les vols au départ des zones touchées par l'épidémie en République de Corée atterriront dans des aéroports désignés au Vietnam dans le but d'aider à prévenir la propagation de la maladie respiratoire aiguë causée par le SRAS-CoV-2 (COVID-19), a indiqué le 26 février le ministère des Transports et des Communications.

Désinfection à l'aéroport de Vân Dôn. Photo: VNA

Ces aéroports sont Vân Dôn dans la province de Quang Ninh (Nord-Est), Phu Cat dans la province de Binh Dinh (Centre) et Cân Tho dans la ville du même nom (Sud).



Tous les passagers de ces vols devront remplir les formulaires de déclaration de santé. Les passagers vietnamiens devront bien réfléchir avant d'envisager de rentrer au pays car une quarantaine de 14 jours sera obligatoire, a noté le ministère.



Il est également recommandé aux compagnies aériennes de réduire les vols reliant la République de Corée et le Vietnam.



Les agences compétentes dans les domaines de l'aviation, du tourisme et du transport de marchandises dans les régions frontalières sont invitées à suivre strictement les mesures de prévention et de contrôle de la maladie, ainsi qu'à surveiller de près les personnes entrant dans le pays.

Le 25 février, un Sud-Coréen, décédé près de l'hôpital général de la province de Bac Ninh, a été testé négatif au SRAS-CoV-2, a confirmé un jour plus tard le directeur adjoint du service provincial de l'Information et de la Communication Vu Huy Phuong .



La victime, nommée Jung Jin-yong et née en 1976, est entrée au Vietnam le 28 janvier. Il vivait dans un hôtel de la ville de Bac Ninh et travaillait à la compagnie STN Vina dans la zone industrielle Viet Hung du district de Que Vo.



Le 7 février, il a été examiné à l'Hôpital général provincial et diagnostiqué comme diabétique de type 2. Vers 16 h, le 25 février, le patient a continué à se rendre à l'hôpital pour un examen au cours duquel il n'a montré aucun symptôme de fièvre et de difficultés respiratoires. Cependant, il a quitté l'hôpital sans en informer les médecins.



A 17 heures le même jour, il a été retrouvé inconscient à un carrefour, à environ 100 mètres de l'hôpital. Lors de son hospitalisation, il a subi un arrêt cardiaque. Sa glycémie était très élevée (27,9 mmol / l).



La police provinciale est chargée de l'enquête.-VNA