Triêu Thi Nhây (centre). Photo: Trân Hiêu/ VOV

Hanoï (VNA) - L’artisane émérite Triêu Thi Nhây est très connue des habitants de la province de Yên Bai pour son dévouement à la préservation de la culture des Dao, et plus particulièrement des chansons populaires et de la broderie.



Originaire de l’ethnie Dao rouge, Triêu Thi Nhây a grandi avec les douces mélodies des chansons folkloriques Dao. Quand elle avait 10 ans, sa grand-mère et sa mère lui ont appris à chanter le pao dung qui ne l’a plus jamais quittée.

Préoccupée par la périclitation d’une partie des traditions de son ethnie, madame Nhây a créé une troupe artistique dans sa commune pour réunir celles et ceux désireux de préserver la culture traditionnelle Dao. Elle a fait des recherches et chorégraphié des danses originales pour des événements musicaux et artistiques régionaux et nationaux. Sa performance de chant alterné en duo a remporté la médaille d’or lors du Festival de musique et d’art de la province de Yên Bai en 1994.

Présidente de l’Union des femmes de la commune de Phuc Loi et ancienne députée, madame Nhây enseigne aux membres de la troupe des chansons et danses Dao. Elle a également écrit plus d’une quarantaine de chansons exaltant le pays, le Président Hô Chi Minh et le Parti.

«Par le passé, beaucoup de Dao vivaient dans la pauvreté, et peu d’entre eux se souciaient de préserver la culture traditionnelle. Cela m’a incitée à faire plus pour préserver et promouvoir la culture Dao», explique Madame Nhây.



Ayant constaté le talent de brodeuses des femmes Dao, Triêu Thi Nhây a ouvert en 1996, avec le soutien de l’Union des femmes de la province de Yên Bai, une classe pour enseigner la broderie des costumes traditionnels Dao. 45 femmes y participent et certaines d’entre elles sont devenues brodeuses professionnelles.

«Grâce aux cours, je sais maintenant confectionner les costumes traditionnels Dao et de nombreux autres produits de broderie, tels que des oreillers, des taies d’oreiller et des sacs. Grâce à madame Nhây, nous sommes maintenant plus conscientes de notre responsabilité de préserver la culture Dao», affirme Triêu Thi Hông, une habitante de la commune de Phuc Loi.

En 2019, Hai Tuc, le hameau de Triêu Thi Nhây a officiellement été reconnu par la province de Yên Bai comme le village de la broderie et de la brocatelle traditionnelles Dao. Madame Nhây en est toute fière.

«Je suis très heureuse de la bonne réputation de la coopérative de broderie et de brocatelle de notre hameau. Nous essayons de faire inscrire nos produits dans le programme provincial A chaque commune son produit (OCOP)», dit-elle.

«Triêu Thi Nhây est passionnée et s’implique activement dans la préservation de la culture des Dao. Nous avons demandé aux autorités compétentes d’intégrer les broderies et les brocatelles de son village dans le programme OCOP», indique Luong Hông Ngoan, vice-président du Comité populaire de la commune de Phuc Loi.

En 2018, Triêu Thi Nhây a reçu le titre « Artisane émérite » des mains du président de de la République. - VOV/VNA