Lam Dong (VNA) - Depuis trois mois, de jour comme de nuit, des ambulanciers assurent gratuitement le transport des patients les plus démunis à l’hôpital. Cette initiative a été lancée, dans le district de Duc Trong, province de Lâm Dông, par un groupe de bienfaiteurs.

Photo: VOV

Préoccupé par le transport des patients pauvres à l’hôpital, Dô Quôc Minh Triêu, 35 ans, a demandé à ses amis de collecter de l’argent pour acheter une ambulance d’un montant de 600 millions de dongs (soit 21.335 euros) et former une équipe d’ambulanciers disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nguyên Thi Su qui est atteinte d’un cancer du foie et habite le district de Lâm Hà a bénéficié de ce transport gratuit. Avant la mise en place de ce service, elle devait payer environ 1 million de dongs (35 euros) pour se rendre à l’hôpital de Cho Rây, à Hô Chi Minh-Ville.



«Nous, les patients défavorisés, nous devons un grand merci aux ambulanciers. Merci pour leur générosité. Leur aide nous est d’un grand secours et nous permet d’adoucir notre douleur ».



L’équipe d’ambulanciers de Dô Quôc Minh Triêu a également sauvé la vie de plusieurs personnes victimes d’accidents de la route, la nuit. Nguyên Dac Lôc, du district de Don Duong, proche d’une personne accidentée est reconnaissant.



« L’équipe intervient même la nuit. Grâce à elle, beaucoup de vies ont été sauvées ».

Photo: VOV

Depuis octobre dernier, l’équipe a effectué 40 transports de patients. Dô Quôc Minh Triêu, chef de l’équipe, explique : « En principe, notre transport est gratuit. Mais si les familles ou les proches des patients souhaitent faire un don, ils sont les bienvenus. L’argent collecté sera utilisé pour aider d’autres malades démunis ».



Nguyên Minh Hiêu, le conducteur de l’ambulance, est heureux de participer à cette entreprise généreuse.



« Lorsque je conduisais l’ambulance pour la polyclinique du district de Duc Trong, j’ai rencontré beaucoup de patients misérables. Pour payer les frais de traitement et de transport, ils étaient obligés de prendre un prêt avec des intérêts élevés. Nous avons décidé d’acheter une ambulance et je suis chargé de la conduire. Parfois, nous collectons aussi de l’argent pour acheter des cercueils aux plus pauvres».



L’équipe d’ambulanciers s’efforce de se faire connaître dans la région et sur les réseaux sociaux. Son objectif est d’aider le plus grand nombre possible de patients en difficulté. -VOV/VNA