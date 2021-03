Carrefour An Suong à Ho Chi Minh-Ville. Photo: baodautu.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le service des Transports de Ho Chi Minh-Ville a proposé au Comité populaire de la ville d'investir dans 15 projets de transport clés et urgents, avec un capital total d'environ 96.000 milliards de dongs (4,13 millions de dollars), dont 32.180 milliards de dongs provenant du budget de la ville et de fonds mobilisés sous forme de partenariat public-privé (PPP).

Sont concernés la construction des ponts Can Gio et Thu Thiem 4; l'élargissement des Nationales 1 et 13; la construction de la route surélevée sur la route n°1 (de l'intersection Cong Hoa à la rue Ngo Tat To), de la route surélevée de la route n°5 (de l'intersection de la station 2 à An Suong), etc.

Selon Tran Quang Lam, directeur du service municipal des Transports, le service proposera au ministère des Transports d'accélérer les investissements dans des projets tels que les périphériques n°3 et n°4, le pont Cat Lai, l'expansion de l'autoroute Ho Chi Minh-Ville - Long Thanh - Dau Giay, etc. -VNA