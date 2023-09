Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à l’Exposition Chine-ASEAN (CAEXPO) et au 20e Sommet sur le commerce et l’investissement Chine-ASEAN (CABIS) à l’invitation du gouvernement chinois.

L'Institut de recherche sur le développement économique et commercial du Service des Sciences et des Technologies de Hanoï, a organisé le 15 septembre, un colloque de connectivité d'affaires Vietnam-Hong Kong 2023

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, ainsi que les dirigeants et responsables de la Chine et des pays de l'ASEAN, ont assisté à la cérémonie d'ouverture de la 20e Exposition Chine-ASEAN (CAEXPO) et au Sommet d’affaires et d’investissement Chine-ASEAN (CABIS) dans la ville de Nanning.