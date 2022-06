Photo: VNA



Binh Phuoc (VNA) - Le 17 juin, un ours malais a été transféré au Centre des ours de Free The Bears au parc national de Cat Tien.



Cet ours malais a été remis volontairement par un établissement privé d'élevage d'ours dans la commune de Minh Long, district de Chon Thanh, province de Binh Phuoc (Sud).



Avec cet événement, Binh Phuoc est devenue la 42e province au Vietnam à éliminer officiellement l'élevage d'ours.



Selon des données du centre Education for Nature – Vietnam, en 2005, il y avait 4.300 ours en captivité dans tout le pays mais au 17 juin, il n'y en avait plus que près de 300, soit une diminution de plus de 90%.-VNA