Trân Vu Truong (gauche). Photo: VOV

Hanoï (VNA) - Pendant la période de distanciation sociale à Cân Tho (dans le delta du Mékong), Trân Vu Truong, directeur de la société Truong Dung, a décidé de faire une pause professionnelle pour se consacrer aux activités humanitaires.



Fin 2021, au plus fort de la crise sanitaire, plusieurs provinces méridionales, dont Cân Tho, ont été confinées et cette mesure a impacté les chaînes d’approvisionnement agroalimentaire locales. Né en 1983 dans une famille agricole, dans la province de Kiên Giang, Trân Vu Truong comprend parfaitement les difficultés des agriculteurs, qui avaient du mal à trouver les débouchés pendant la pandémie. Il a donc décidé de les soutenir. Chaque jour, ses salariés et lui-même se rendaient dans les vergers pour acheter des produits agricoles.



«Pendant la pandémie, j’ai vu beaucoup de belles histoires. Des enfants ont donné leurs tirelires aux personnes pauvres. Des retraités ont offert les fruits de leur jardin aux équipes de surveillance anti-Covid-19. Donc, moi, en tant qu’homme d'affaires, je ne pouvais pas rester indifférent. J’ai donc décidé de fermer la compagnie et de consacrer tout mon temps à aider les personnes vulnérables», raconte-t-il.

Au départ, Truong envisageait de sortir 200 millions de dôngs de sa poche pour les consacrer à son programme humanitaire. Mais après avoir réalisé que les personnes dans le besoin étaient trop nombreuses, il a fait appel à l’Union de la jeunesse municipale pour coorganiser un programme caritatif intitulé «L’itinéraire d’amour».

Chaque jour, sept gros camions de la société Dung Truong transportaient les produits achetés aux agriculteurs vers les points de dépôt. Le patron généreux a également financé les tests de dépistage obligatoires pour les chauffeurs, conformément aux instructions sanitaires en vigueur.



Les actions de Truong ont soulagé les agriculteurs de Cân Tho et incité les autres collectifs et particuliers à le joindre. Les produits achetés ont ensuite été offerts aux établissements de soin de patients de Covid-19, aux centres de confinement collectif, aux quartiers placés en quarantaine ou encore aux personnes pauvres.



Dans le cadre de «L’itinéraire d’amour», une soixantaine de tonnes de légumes et de fruits ont été achetées pour un total de 700 millions de dôngs, a fait savoir Nguyên Phuong Tùng, de l’Union de la jeunesse locale.

«Nous sommes heureux d’avoir accompagné Truong au cours de ‘L’itinéraire d’amour’. Truong avait lui-même des soucis financiers parce que sa compagnie a fermé pendant la pandémie, mais cela ne l’a pas empêché d’être gentil et généreux envers les agriculteurs en détresse. C’est quelqu’un qui n’a qu’une parole. Il a promis aux agriculteurs de les aider et il a tout fait pour tenir sa promesse», a-t-il constaté.

Truong a également aidé financièrement des étudiants et des patients pauvres bloqués à Cân Tho et offert des produits de première nécessité aux personnes vulnérables et aux équipes locales de surveillance anti-Covid-19. - VOV/VNA