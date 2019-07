La pagode Trân Quôc. Photo : hanoimoi.com.vn.





Hanoi (VNA) - La pagode Trân Quôc à Hanoi et la pagode Buu Long à Hô Chi Minh-Ville ont été classées dans la liste des pagodes bouddhistes les plus belles par le magazine américain National Geographic.



Située sur une petite péninsule du lac de l’Ouest, la pagode Trân Quôc, âgée de près de 1 500 ans, était le centre bouddhiste de la citadelle Thang Long durant la dynastie des Ly et des Trân.



La pagode Trân Quôc attire de nombreux bouddhistes et visiteurs vietnamiens et étrangers grâce à sa beauté architecturale et à sa signification historique. Elle abrite un arbre Bodhi qui est considéré comme le produit de l'arbre d'origine sous lequel le Bouddha a atteint l'illumination en Inde.



La pagode a également plusieurs statues de culte dans la cour frontale. Ces statues ont été gravées et polies méticuleusement par des artisans habiles il y a des centaines d'années.



La pagode Buu Long se trouve dans le district 9, à la périphérie de Hô-Chi-Minh-Ville. Le magazine américain loue les dragons sculptés qui gravissent les escaliers du temple et la piscine turquoise reflétant les murs blancs et les flèches dorées du temple.



La pagode a été construite en 1942 sur une colline près de la rivière Dông Nai et a fait l'objet d'une restauration majeure en 2007. Son architecture porte désormais des influences indiennes ainsi que d'autres pays d'Asie du Sud-Est tels que le Myanmar, la Thaïlande et le Laos.

La pagode Buu Long. Photo : City Pass Guide

Une caractéristique intéressante de la pagode Buu Long est que les croyants ne sont pas autorisés à brûler de l'encens ou des bougies, car ils pratiquent le bouddhisme Theraveda. Seul le Bouddha est vénéré dans cette pagode, contrairement à la plupart des autres temples vietnamiens où de nombreuses divinités, y compris celles d'autres pays, sont vénérées.



Les autres beaux temples bouddhistes élus par le magazine américain sont Bagan (Myanmar), Wat Benchamabophit (Thaïlande), Seiganto-ji (Japon), Wat RongKhun (Thaïlande), Paro Taktsang (Bhoutan), Taung Kalat (Myanmar), Wat Xieng Thong (Laos), le temple bouddhiste et taoïste Man Mo à Hong Kong (Chine), Kye Gompa (Inde), Mahabodhi (Inde), Byodo-In (Hawaï), Angkor Wat (Cambodge), le palais de Gyeongbokgung (République de Corée) ), Datsan Gunzechoinei (Russie), le monastère de Gangtey (Bhoutan), le monastère de Kopan (Népal), Borobudur (Indonésie) et Thean Hou (Malaisie). -NDEL/VNA