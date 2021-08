Le premier train de fret entre le Vietnam et la Belgique. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le secteur ferroviaire vietnamien s'est efforcé ces dernières années de promouvoir les activités de transport et les services logistiques, y compris les trains de conteneurs vers la Chine et les pays européens.



Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), Nguyen Hoang Thanh, directeur général adjoint de la société vietnamienne de transport ferroviaire et de commerce Ratraco, a rappelé que le 20 juillet dernier, le premier train de conteneurs entre le Vietnam et la Belgique avait commencé son voyage. Le deuxième train a quitté la gare de Yen Vien le 27 juillet, et les troisième et quatrième prévus le 5 et 10 août, a-t-il indiqué.



Il s’agit d’un résultat de la coopération entre le secteur ferroviaire vietnamien et la compagnie maritime danoise Maersk Lines, a souligné Nguyen Hoang Thanh.



Selon lui, le Vietnam n’est pas encore en mesure d'organiser seul des trains de conteneurs vers l’Europe, en raison du manque d’infrastructures. Par conséquent, il doit coopérer avec des partenaires.



Cependant, Nguyen Hoang Thanh a indiqué que la coopération avec de grandes entreprises telles que Maersk Lines ouvrirait des opportunités pour l'industrie ferroviaire vietnamienne dans les temps à venir. -VNA