Des élèves participent au séminaire. Photo: VNA

Tra Vinh (VNA) - Un séminaire intitulé "Programme d'études professionnelles en République fédérale d'Allemagne" s'est tenu le 4 mai dans la province méridionale de Tra Vinh, avec la participation de plus de 300 lycéens de la localité.

L’événement a été organisé par le Service provincial du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, en collaboration avec le Service provincial de l'Éducation de la Formation et la Société par actions d'investissement et de développement SHB. Il avait pour objet de contribuer à améliorer la qualité des ressources humaines locales pour un développement socio-économique durable.

En participant à ce programme, les élèves vietnamiens bénéficieront d'une formation professionnelle gratuite et d'une subvention mensuelle de 939 euros au moins. Ils obtiendront un diplôme reconnu internationalement et auront accès à un emploi.

Des questions sur les métiers, les conditions de participation, les responsabilités…, ont été mises sur la table lors du séminaire. -VNA