TPBank reçoit le prix "Banque des PME connaissant la croissance la plus rapide au Vietnam". Photo: vnexpress.



Hanoï (VNA) - La banque commerciale par actions Tien Phong (TPBank) vient de recevoir le Prix "Banque des PME connaissant la croissance la plus rapide au Vietnam", selon le magazine Global Banking and Finance Review (GBFR).

Cette nouvelle a été publiée le 18 décembre sur le site web https://www.globalbankingandfinance.com).

Selon le représentant de GBFR, ce prix est attribué sur la base des critères telles que la croissance du nombre de clients des petites et moyennes entreprises (PME), et des produits et services financiers destinés aux clients PME et la croissance des revenus de ce segment. -VNA