Hanoï, 15 juin (VNA) - Les Vietnamiens devraient utiliser leurs cartes d'identité à puce et leur application nationale d'identification électronique pour les contrôles médicaux d'ici 2030, selon un document publié par le ministère de la Santé le 13 juin.

Photo d'illustration : VNA

La décision n° 2491/QD-BYT du ministère, qui détaille les missions clés de la transformation numérique dans le secteur de la santé au cours de la période 2023-2025, vise également à connecter les bases de données entre toutes les installations médicales, ainsi que l’assurance sociale du Vietnam.Il s'agit notamment des certificats de naissance et de décès pour les procédures administratives essentielles, des données de vaccination révisées pour la gestion et des dossiers de contrôle de santé pour la réémission des permis de conduire.Les établissements de santé publics devront également numériser les informations sur leur personnel, leurs installations, leur pharmacie, leurs lits d'hôpitaux et leurs équipements médicaux.Les hôpitaux de niveau 2 (provincial et municipal) devraient également accepter les modes de paiement sans numéraire, selon le document.Le document prévoit également de connecter la base de données du ministère de la Santé et la base de données nationale sur la population pour gérer les procédures administratives.Il s'agit de numériser les dossiers et de revoir les procédures liées aux services publics en ligne afin de faciliter les démarches des citoyens et des entreprises.Le projet de transformation numérique fixe également l'objectif d'achever la mise à niveau du centre de données du ministère de la Santé sur la base de l'infrastructure existante.La cybersécurité est également au centre du système de données du ministère de la Santé et sera périodiquement examinée, conformément à la réglementation.Les informations sur la surveillance de la sécurité des données seront également partagées entre le centre de données du ministère de la Santé, le Centre national de cybersécurité et le ministère de l'Information et des Communications.Un réseau de soutien en cas d'incidents de cybersécurité sera également complété pour répondre rapidement aux problèmes qui menacent les systèmes de données du secteur de la santé.- VNA