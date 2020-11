Cultures de fruits du dragon dans la province de Vinh Phuc . Photo: VNA

Vinh Phuc (VNA) – Fin octobre 2020, quatre des neuf villes et districts de la province de Vinh Phuc (Nord) ont été reconnus comme ayant achevé l'édification de la Nouvelle ruralité.

Toutes les communes de cette localité ont satisfait aux normes de la Nouvelle ruralité, dont deux aux normes de la Nouvelle ruralité avancée.

Pour maintenir et améliorer la qualité du travail lié à la Nouvelle ruralité, notamment l’édification de la Nouvelle ruralité avancée et de la Nouvelle ruralité exemplaire, d'ici 2025, la province de Vinh Phuc continuera de perfectionner ses mécanisme et politiques pour mobiliser toutes les ressources et moyens nécessaires, créant une nouvelle force motrice pour le développement agricole et rural.

Parallèlement, la province encouragera le développement de l’industrie et des services, la restructuration économique et la structure de la main-d'œuvre en zone rurale. Les autorités locales continueront de chercher à créer un climat des affaires plus favorable aux entreprises…

Après 11 ans de mise en œuvre du programme cible national d'instauration de la Nouvelle ruralité, la physionomie de la zone rurale de Vinh Phuc a connu un grand changement, avec notamment la modernisation des infrastructures essentielles et l’amélioration de la vie matérielle et culturelle des habitants locaux...

D’ici 2025, la province de Vinh Phuc s’efforcera de porter le taux de communes satisfaisant aux normes de la Nouvelle Ruralité avancée à 50%, et le taux de villages aux normes de la Nouvelle Ruralité exemplaire à 30%... -VNA