Hanoi (VNA) – Le Front de la Patrie du Vietnam et la Direction centrale des programmes nationaux ont organisé samedi soir 17 octobre à Hanoi l’édition 2020 du programme “Tout le pays agit pour les pauvres”.

Photo: comité d’organisation



L’objectif est de collecter des fonds en faveur des personnes démunies pour que “personne ne soit laissée à la traîne”.

Lancé il y a 4 ans par le Premier ministre, ce programme aura permis de récolter 16 mille milliards de dôngs (près de 600 millions d’euros) pour construire 127.000 logements sociaux et venir en aide à des centaines de milliers de personnes démunies.

Truong Thi Ngoc Anh, vice-présidente du comité central du Front de la Patrie et du comité de mobilisation de dons pour les pauvres: “En plus de l’argent collecté dans le cadre de ce programme, nous mobilisons d’autres ressources dans d’autres programmes nationaux pour apporter des aides plus conséquentes aux personnes dans le besoin”, indique Truong Thi Ngoc Anh, vice-présidente du comité central du Front de la Patrie et du comité de mobilisation de dons pour les pauvres.

A ce jour, le pays comptabilise plus de 984.000 foyers pauvres et plus de 1.100.000 foyers proches du seuil de pauvreté.

Le programme de collecte de dons en faveur des pauvres 2020 est retransmis en direct à la radio et à la télévision nationales, samedi 17 octobre, à partir de 20h. – VOV/VNA