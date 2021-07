Hanoï (VNA) - Tous les végétaux ont des vertus, c’est une chose entendue. Mais certains d’entre eux en ont beaucoup: médicinales, nutritives, esthétiques… C’est notamment le cas du lotus qui, comme chacun sait, est la fleur emblématique du Vietnam, et qui, comme si cela ne lui suffisait pas, est un gage de prospérité pour qui sait en tirer toute la substantifique moelle… Pour la suite, il faut mettre cap au sud, sur la province de Dông Thap…

Photo: VOV

Voilà, nous y sommes…

Et justement, maintenant que nous y sommes, force est d’admettre que celles et ceux qui affirment que Dông Thap est le «royaume des lotus» - rien que ça! - ont de bonnes raisons de le faire...

Des friandises, du lait, de l’alcool, du thé, de la soie, des objets décoratifs… Tout est bon, dans le lotus!... Et si en plus, ça s’exporte, c’est carrément le bonheur! Un bonheur visiblement à la portée de Nguyên Xuân Thang, le PDG de Sen Dai Viêt, une entreprise spécialisée dans les produits à base de lotus.

«Il y a encore pas mal de choses à améliorer si on veut vraiment que ces produits puissent partir à la conquête du marché international… Et c’est vrai à tous les niveaux: à celui des plantations comme à celui de la vente», nous confie-t-il.

Le thé de lotus. Photo: VOV

Khanh Thu, qui est une entreprise basée dans le district de Thap Muoi, a choisi quant à elle de développer un nouveau produit phare: le lait de lotus - eh oui, ça existe! - en canette. Mais elle compte surtout se développer tout court, comme nous l’explique Ngô Khanh Huy, son directeur.

«D’ici à deux ans, il faut que chaque producteur ait sa propre zone de matière première et son propre usine de transformation. Nous, en tout cas, c’est ce qu’on est en train de mettre en place», nous indique-t-il.

Des propos qui font écho à ceux que tiennent les autorités du district - celui de Thap Muoi, donc -, lesquelles ont décidé de dégager 300 hectares pour y installer une zone à la fois agricole, artisanale et touristique, consacrée au lotus...

Alors là, bien sûr, je vous entend déjà, chers lecteurs assidus… Mais qu’attendent-ils, tous ces braves producteurs de lotus, pour se lancer à corps perdu dans «À chaque commune son produit»? C’est «le» programme de développement qu’il leur faut!... Eh bien, rassurez-vous, ils ne nous ont pas attendus, et ils s’y sont lancés, avec des atouts évidents et surtout une solide ambition… C’est en tout cas ce qui ressort des propos de Nguyên Phuoc Thiên, le directeur du service de l’Agriculture et du Développement rural de la province de Dông Thap.

«On a plusieurs espèces à exploiter. Il y a des lotus qui donnent des tubercules, ceux qui donnent des fleurs et ceux qui donnent des tiges comestibles... Et naturellement, on peut fabriquer toutes sortes de produits, du coup. Ce qui est bien, en tout cas, avec le lotus, c’est que c’est vraiment une industrie en plein essor. Alors, ici, au niveau de la province, on compte bien développer les plantations en mettant les entreprises et les coopératives dans le coup», nous dit-il.

Sur le plan économique, la culture du lotus se révèle beaucoup plus rentable que celle du riz. En tout cas à Dông Thap où les autorités entendent bien agir en conséquence en faisant du lotus l’argument économique numéro un de la province… -VOV/VNA