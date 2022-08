Remise des bourses scolaires de Saigontourist aux plus démunis. Photo : Saigontourist/CVN

Hanoï (VNA) - Le tournoi de golf "Saigontourist pour la communauté 2022" est une des activités sociales et humanitaires de ce groupe. Les organisateurs ont collecté un milliard de dôngs, soit l’équivalent de 1.000 bourses.



Dans le cadre des célébrations du 47e anniversaire du groupe Saigon-tourist, la 16e édition du tournoi de golf "Saigontourist pour la communauté 2022" a été organisée le 8 août à Hô Chi Minh-Ville.



Ce tournoi a attiré la participation d’environ 150 golfeurs (hommes d’affaires, managers, représentants d’agences de presse, de radios, du corps diplomatique à Hô Chi Minh-Ville et d’autres localités dans le pays), en signe de solidarité avec la communauté. Les joueurs ont été particulièrement performants et c’est le golfeur Dô Lê Thuân qui a remporté le trophée.



"Poursuivant l’esprit d’humanité et de responsabilité sociale, notre tournoi de golf Saigontourist pour la communauté 2022 a permis d’offrir des bourses aux élèves et étudiants en difficulté et de soutenir les personnes ayant perdu des proches à cause du COVID-19", a partagé Vo Anh Tài, directeur général adjoint de Saigontourist, chef du comité d’organisation de ce tournoi.



Les partenaires de Saigontourist pour l’organisation de l’événement cette année étaient : la Banque commerciale par actions du commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank), la Compagnie aérienne nationale du Vietnam (Vietnam Airlines), la Société par actions d’investissement de Nam Long, la chaîne de télévision SCTV, le Club du tourisme international (ITC)…-CVN/VNA