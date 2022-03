Le mont de Ba Den est situé au nord-est de la ville de Tay Ninh. C'est la plus haute montagne du Sud (986m), qui fait partie d’un grand complexe historique et culturel homonyme.

La province de An Giang, plaque tournante des vestiges et des sites pittoresques du delta du Mékong, s’efforce d’améliorer la qualité de ses produits et services touristiques et de créer sa propre marque.