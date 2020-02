Le pont d'Or, une destination incontournable à Da Nang. Photo: Zing

Hanoï (VNA) - Le Vietnam, le Myanmar et les Philippines figurent parmi les 20 pays à la croissance du nombre de touristes la plus rapide au monde, selon les données de 2019, publiées récemment par l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies.



Selon l'OMT, 1,5 milliard de voyages à l'étranger ont été effectués l'année dernière, soit une hausse de 4% en un an et de 900 millions par rapport à la décennie précédente.



La France reste le pays le plus visité avec plus de 90 millions de visiteurs, suivie de l'Espagne avec 83,8 millions.



En matière de croissance du nombre de visiteurs, le Myanmar arrive en tête avec 40,2%, suivi de Porto Rico (31,2%) et de l'Iran (27,9%). Le Vietnam se classe septième avec 16,2%. -CPV/VNA