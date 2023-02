Ho Chi Minh-Ville est nominée dans la catégorie « Asia's Leading Business Travel Destination 2023 » (Première destination de voyage d'affaires en Asie 2023). Photo: ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme



Hanoï (VNA) - Le Vietnam est nominé dans de nombreuses catégories, dont 13 importantes, des World Travel Awards 2023 dont le vote pour l’Asie et l’Océanie a commencé à l'adresse www.worldtravelawards.com et se poursuit jusqu’au 23 juillet prochain.



L'Administration nationale du tourisme est nominée dans la catégorie « Asia's Leading Tourist Board 2023 » (Meilleur office de tourisme d'Asie 2023).



Le Vietnam est nominé dans « Asia's Leading Youth Travel Destination 2023 » (Première destination de voyage pour les jeunes en Asie 2023), « Asia's Leading Beach Destination 2023 » (Première destination balnéaire d'Asie 2023), « Asia's Leading Cultural Destination 2023 » (Première destination culturelle d'Asie 2023), « Asia's Leading Heritage Destination 2023 » (Première destination patrimoniale d'Asie 2023), « Asia's Leading Nature Destination 2023 » (Première destination nature d'Asie 2023), « Asia's Leading Sustainable Tourism Destination 2023 » (Première destination touristique durable d'Asie 2023).



Ho Chi Minh-Ville est nominée dans « Asia's Leading Business Travel Destination 2023 » (Première destination de voyage d'affaires en Asie 2023).

Les Services du Tourisme de Hanoï et de Ho Chi Minh-Ville sont nominés dans « Asia's Leading City Tourist Board 2023 » (Office du tourisme de la première ville d'Asie 2023).

Hanoï est nominée dans « Asia's Leading City Break Destination 2023 » (Première destination de city break en Asie en 2023).



Les villes de Hoi An (province de Quang Nam) et de Hue (province de Thua Thien-Hue) sont nominées dans « Asia's Leading Cultural City Destination 2023 » (Première destination de ville culturelle d'Asie 2023).



La province de Ha Giang est nominée dans « Asia's Leading Emerging Tourism Destination 2023 » (Première destination touristique émergente d'Asie 2023).



Moc Chau (province de Son La) est nominé dans « Asia's Leading Regional Nature Destination 2023 » (Première destination nature régionale d'Asie 2023).

L'interface du site web des "World Travel Awards". Photo: Centre d'information touristique





Les prix "World Travel Awards" sont l'un des prix les plus prestigieux en termes de tourisme dans le monde. Créés en 1993, ces prix visent à honorer l'excellence dans l’industrie du voyage et du tourisme. Annoncés comme "l'équivalent des Oscars dans l'industrie du voyage" par le Wall Street Journal, ils sont basés sur les votes du public et des professionnels du voyage à travers le monde.

En 2022, le tourisme vietnamien a remporté les prix dans 16 catégories pour le monde et 48 catégories pour l’Asie. -VNA