Hanoi, 2 août (VNA) - Beaucoup de villes et provinces ont connu des changements radicaux en raison du développement touristique.

Un système des téléphériques au complexe touristique Bà Nà Hills, ville de Dà Nang (Centre). Photo: VNA

Selon les données de l’Administration nationale du tourisme (ANT), ces dix dernières années, le nombre de voyageurs venant au Vietnam a enregistré une hausse de 14,5% par an. Rien qu’en 2017, le pays a atteint une croissance de 29,1%.



Les recettes du secteur touristique sont passées de 96.000 milliards de dôngs en 2010 à 620.000 milliards en 2018 avec une augmentation moyenne de 26,9%. Ainsi, de part le poids toujours important de ce secteur dans l’économie vietnamienne, il représente 7% du Produit intérieur brut du pays.



Opportunités pour le domaine de l’aviation



Le développement du secteur touristique permettra l’essor de l’aviation. "Les villes et provinces souhaitent accueillir davantage de voyageurs, surtout des étrangers, et devraient investir dans la modernisation de leurs aéroports et construire de nouveaux aérogares. Quant à elles, les compagnies aériennes peuvent ouvrir de nouvelles lignes", a analysé Lê Hoàng Châu, président de l’Association immobilière de Hô Chi Minh-Ville.



Il y a dix ans, la ville côtière de Dà Nang au Centre ne disposait que de peu infrastructures touristiques. À ce moment-là, cette ville était considérée comme un "point de transit" pour les touristes allant à Huê et Hôi An. En 2008, Dà Nang a accueilli 1,26 million de visiteurs, soit un tiers de Hô Chi Minh-Ville.



Une autoroute reliant Vân Dôn à Ha Long, province de Quang Ninh (Nord).



De grands noms de l’hôtellerie tels qu’Intercontinental, Pullman, Novotel, Mercure ou encore Hyatt s’implantent à Dà Nang et renforcent ainsi l’attractivité touristique de la ville, à hauteur de 21,78% par an actuellement.



Idem pour la province de Quang Ninh au Nord-Est. Ces dernières années, Quang Ninh, Ha Long notamment, est devenu une destination de choix pour de nombreux investisseurs tant vietnamiens qu’étrangers dans le secteur touristique. De plus, Ha Long offre une grande palette d’activités telles que le carnaval de Ha Long, le festival de danse (Sun Dance Festival) ou encore la Sun Pool Party... Ainsi, en 2018, la croissance économique provinciale a atteint 11,1%, chiffre-record de ces six dernières années.



Grâce au tourisme, l’île de Phu Quôc dans la province de Kiên Giang au Sud, devient une destination privilégiée en Asie du Sud-Est pour les voyageurs et investisseurs.



