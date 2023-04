Hanoï (VNA) - À l’occasion des congés du 30 avril et du 1er mai, des tour-opérateurs vietnamiens mettent les bouchées double pour attirer des touristes.

Les touristes vietnamiens en Thaïlande. Photo : BTT/VNA

Depuis début de l’année, des voyagistes nationaux préparent leur politique pour les jours de congés entre le 30 avril (Journée de la Libération du Sud et de la Réunification nationale) et le 1er mai (Journée internationale des travailleurs) qui tombent au week-end. Ha Long, Dà Nang, Hôi An, Dà Lat, Nha Trang, Vung Tàu, Phu Quôc… sont des destinations ciblées.



En comprenant qu’après la pandémie du COVID-19, le besoin de voyager allait monter en flèche, les provinces et villes du pays se sont lancées dans une multitude de produits et services séduisants, comme le festival de la culture-sport des ethnies de Binh Liêu 2023 à Quang Ninh (Nord), la semaine de la culture et du tourisme de Dông Hoi 2023, dans la province de Quang Binh (Centre), ou la série d’événements de "Ly Son - Merveille de mer et île" de Quang Ngai au Centre, le festival touristique de Hanoï en 2023, ou encore la fête touristique de Hô Chi Minh-Ville 2023.



Des voyagistes proposent également des promotions attrayantes pour attirer plus de touristes. Selon le directeur général de Flamingo Redtours, Nguyên Công Hoan, les tour-opérateurs ont lancé pas moins de 1.500 circuits pour les jours du congé. Pour le voyagiste, les touristes s’intéressent aux itinéraires de découverte des zones lointaines du Nord-Ouest, et du Nord-Est. Un autre type d’expérience éveille la curiosité des touristes : les sites historiques de ces zones. Le Flamingo Redtours encourage leur clientèle de réserver les circuits en groupe ou de s’inscrire plutôt avant les occasions festives afin de bénéficier des promotions spéciales de la compagnie. De son côté, l’entreprise Vietravel Hanoï présente "Été somptueux, promotion maximum" qui réduit 20% du prix des circuits en été et en automne.



L’année 2023 témoigne de la domination des circuits à l’étranger. Selon les voyagistes, en raison des longues vacances et d’un besoin croissant de déplacement, les Vietnamiens privilégient des voyages en dehors du pays. Une bonne nouvelle pour éviter la surcharge des services touristiques lors des jours de pointe.



La Thaïlande mène la danse

En cette année, les Vietnamiens privilégient des voyages en dehors du pays. Photo : BTT/VNA

Grâce à un coût abordable, des paysages magnifiques, des services de qualité ainsi que la formalité douanière propice en faveur du tourisme, la Thaïlande reste toujours la destination la plus prisée par les touristes vietnamiens. Selon le représentant de la compagnie TST Tourist, le nombre de voyageurs achetant des circuits atteint 2.000 personnes dont 60% choisissant des voyages à l’étranger et en Thaïlande. D’autres pays et territoires appréciées sont Taïwan (Chine), Dubaï (Émirates arabe unie), la République de Corée, le Japon, l’Europe.



Des vols directs de Hanoï ou Hô Chi Minh-Ville vers l’Inde ont ouvert des périples vers la capitale de New Delhi, Jaipur, l’ancienne capitale d’Agra, ou encore le célèbre temple de Taj Mahal. Le directeur de Vietfoot Travail, Pham Duy Nghia, fait savoir que le nombre des touristes représente environ 60% des clients, avec des voyages vers l’Europe, les Pays-Bas, la France.



Afin de répondre aux besoins croissants des habitants, le service ferroviaire national renforce davantage ses trajets. La compagnie aérienne nationale de Vietnam Airlines et la compagnie de services aériens VASCO met à disposition près de 2.800 vols sur les lignes domestiques entre 26 avril et le 5 mai. L’effervescence du marché des circuits réveille et relance le tourisme national. -CVN/VNA